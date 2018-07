A Globo começou uma caçada para tirar seus programas do YouTube. Segundo a Folha, a emissora fechou um acordo com o Google e começou uma varredura diária no site para retirar capítulos da novela O Astro, que estreou nesta terça-feira. Insensato Coração também está no alvo.

Em breve, os outros conteúdos do canal serão monitorados e a emissora exigirá a exclusão. “A Globo objetiva defender os direitos autorais sobre suas produções”, diz comunicado.

Ainda não surtiu muito efeito. Capítulos inteiros de O Astro e Insensato Coração estão disponíveis no YouTube.