Quem já deu uma passadinha no Google hoje já viu: o maior buscador do mundo está c0mpletando 14 anos nesta quinta-feira. Para marcar a data, o site criou um doodle animado – desenho em seu logotipo – que mostra um bolo de chocolate cheio de velinhas, o qual recebe o logo do Google em seguida.

O site foi criado em 1998. E, na verdade, não foi no dia 27 de setembro, mas no dia 4 do mesmo mês. O dia 27 foi escolhido como o dia oficial pois foi quando o Google foi reconhecido pelo governo dos EUA como uma empresa de verdade.