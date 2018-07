O Google quer que seu navegador Chrome seja hackeado. O gigante da internet anunciou um concurso que vai pagar R$ 4 milhões em prêmios a hackers que conseguirem achar bugs no software e fizerem um ataque. A ideia é que, assim, os hackers, além de ganhar prêmios, mostrem as vulnerabilidades à empresa.

O evento ocorrerá no Canadá em outubro. São várias categorias. Por exemplo, ganha R$ 120 mil quem fizer um ataque completo; R$ 100 mil quer fizer um ataque “parcial”; R$ 80 mil quem achar bugs não no Chrome, mas no Windows, por exemplo.

Veja mais no blog oficial do navegador.