O último Harry Potter estreia nesta sexta-feira. E estudantes dos EUA querem transformar o jogo praticado na história, o Quadribol, em esporte oficial nas escolas de ensino médio.

É sério. A NBC conta que alunos e professores da escola texana Keller High School montaram um site para arrecadar assinaturas em até 150 escolas do estado para que o esporte fosse oficializado.

Para quem não sabe, o Quadribol é praticado por Harry, Ron, Draco e cia. com bola e vassouras voadoras. Num mundo sem mágica como o nosso, ninguém voa, mas as vassouras estão lá. Acredite, já existe Copa do Mundo e Associação Internacional de Quadribol.

PS: A foto do post é da Copa do Mundo de Quadribol, realizada em novembro. Veja mais.