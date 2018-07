Um norte-americano foi condenado a 18 anos de prisão por roubar internet Wi-Fi. A história tem contornos surreais. Barry Ardolf, de 46 anos, resolveu se vingar após ser chamado de pedófilo – ele foi flagrado dando um selinho no filho de quatro anos do vizinho, Matt Kostolnik.

E começou a atormentar o vizinho: hackeou a internet sem fio, que tinha senha, para a polícia pensar que o responsável por tudo o que ele fizesse na internet era Matt.

Criou um perfil com o nome de Matt no MySpace com fotos de pedofilia. Invadiu o e-mail dele e disparou mensagens para seus colegas de trabalho com o link para as imagens e outras com flertes para as colegas de trabalho de sua esposa.

Pior: começou a ameaçar de morte vários políticos, incluindo o vice-presidente dos EUA, Joe Biden. Tudo se passando por Matt. Os e-mails diziam: “É uma ameaça terrorista. Juro por Deus que te matarei!”

Após investigações, ele foi descoberto pelo FBI. Na casa, uma carta de Barry a Matt dizia: “Eu disse há um ano que você deveria ter muito medo. Posso te destruir.”

Via Ars Technica