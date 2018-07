Um dos ícones do início da internet no Brasil, o site Humortadela fechou. Quer dizer, anunciou o fechamento no dia 5 de maio, mas caiu nos trending topics do Twitter nesta terça-feira. E daí virou notícia.

Criado em 1995 pelo administrador de empresas Sérgio Batista, o site autointitulava-se o ‘maior de humor da América Latina’. O criador postou no Twitter no início do mês um simples ‘It´s over’ (acabou, em português) para anunciar o fim e não informou o motivo.

Twitteiros lamentam nesta tarde e contam suas lembranças:

@lulieme “Humortadela fez a minha felicidade em muitas tardes, quando eu tinha 10 anos. :/”

@CassioN “Eu esperava chegar final de semana para entrar na internet e no chat do Humortadela . :”

@Lu_aurea “Lembro que quando tive o meu 1° PC eu só entrava no site do Humortadela . isso já tem mais de 8 anos atrás!”