O iPhone de Jarrod McKinney quebrou quando seu filho de 2 anos o derrubou no banheiro. Mas sobreviveu a uma queda de 4 mil metros enquanto ele pulava de paraquedas.

A história surreal aconteceu em Minnesota, EUA. Jarrod sempre pula com seu celular no bolso. A ideia é fazer vídeos e ligar para alguém se estiver perdido quando pousar. Só que desta vez, conta, ele se esqueceu de fechar o zíper do bolso. E o iPhone caiu. Sem paraquedas.

O norte-americano, lógico, não acreditava que estivesse funcionando. Aliás, só se deu conta da perda quando chegou ao solo. Por via das dúvidas, resolveu rastreá-lo por GPS. Encontrou, estava em cima de um prédio. Mais surreal ainda, fez uma ligação para o aparelho: funcionou.

Lógico, as funções estão um tanto comprometidas: o vidro do touchscreen quebrou. E Jarrod pretende consertá-lo. “Eu achava que já era. Cair desta altura? Quais as chances de você encontrar algo ou até saber onde procurar?”, questiona o dono, eufórico.

Via CNN