Essa é muito boa. Sabia que Justin Bieber, sozinho, é responsável por consumir 3% de todo o aparato tecnológico que o Twitter usa para manter o serviço funcionando? O pessoal do blog Mashable encontrou o seguinte tweet de um webdesigner e blogueiro que citava um funcionário do Twitter:

– A qualquer momento, Justin Bieber usa 3% de nossa infraestrutura. Racks de servidores são dedicados e ele

O Mashable, lógico, foi checar. Primeiro, falou com o programador, que disse conhecer o funcionário do Twitter e que a informação era confiável, mas não poderia revelar a fonte. Depois, o blog falou diretamente com o Twitter e eles não afirmaram, mas não desmentiram. “Embora não tenhamos medições como essa, tudo ao redor e sobre Justin Bieber são constantemente populares no Twitter.”

Voltando ao tal programador do começo, as descrições que ele fez da popularidade do cantor canadense na rede social são incríveis: “Toda a vez que Bieber twitta, suas mensagens são entregues a mais de 5 milhões de pessoas que as retwittam sem parar. Aparentemente, sua conta recebe mais de 60 replies (com @) por segundo logo após ele twittar, algo que o Twitter não foi originalmente feito para suportar.”

Então, antes de amaldiçoar o Twitter quando aparece uma baleia na sua tela, pense antes. A lentidão pode ser só culpa de um novo tweet de Justin Bieber.

A foto deste post está no Twitpic do cantor