É oficial. Justin Bieber é o rei do Twitter. Desculpem os que torcem o nariz para a música dele – e dizem que ele inala gás hélio antes de cantar -, mas na rede de microblogging, ninguém mais faz tanto barulho. Em setembro, tinha vazado que nada menos do que 3% da infraestrutura do Twitter é usada só por ele. Agora, um estudo mostra que o cantor teen é o usuário mais retweetado.

O garoto teve nada menos do que 294.205 retweets em agosto, mês em que foi feito o levantamento divulgado agora. No mesmo mês, Lady Gaga saiu em tudo quanto foi site de notícias por ter passado Britney Spears como a usuária mais seguida. Hoje, Gaga tem 1 milhão a mais de seguidores que Bieber. O que isso significa? As pesquisas já mostram: número de seguidores não quer dizer relevância. Número de retweets, sim. Então, Justin Bieber é o mais relavante do Twitter (por favor, não se contorça na frente do computador).

O estudo, feito pelo site de monitoramente Klout, também mostra outra coisa interessante: nas 2ª, 3ª e 4ª posições, estão perfis brasileiros. E nada de celebridades, como Luciano Huck, Marcelo Tas e Danilo Gentili, que têm até 2,5 milhões de seguidores. No topo, @vouconfessarque, @levanteamao e @sinceridades, que têm entre 130 mil e 300 mil seguidores “apenas”. As armas: twittam muito – e muitas coisas legais que as pessoas dão RT.

Veja os 10 mais abaixo:

PS: Este infográfico é uma reprodução do site do Klout. Embora os três perfis brasileiros estejam marcados como portugueses, são brasileiros mesmo. Fui checar. O Klout cometeu um erro no infográfico.