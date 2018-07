Justin Bieber derrubou as vendas da revista Vanity Fair. Ele foi capa em fevereiro e os números foram divulgados nesta semana. Foi o maior encalhe em 12 anos: a edição vendeu 246 mil exemplares. Marca abaixo disso havia sido alcançada só em 1999, com Will Smith (202 mil).

Não é a primeira vez que o jovem cantor canadense causa estragos nas tiragens das revistas. Em outubro de 2010, a Teen Vogue o trouxe na capa: queda de 12%. Em abril de 2010, foi a vez da People ter queda de 25%.

