A ambição não é pequena. Lady Gaga vai lançar a sua própria rede social. E espera nada mais nada menos do que “mudar o mundo”. São as palavras que seu parceiro na empreitada, Matt Michelsen, usou para descrever o projeto.

A rede social, que vai se chamar Little Monsters, ainda não está aberta a todos. Apenas 10 mil convites foram enviados – e você pode pedir um lá no site. Segundo o Mashable, que já testou, o serviço é uma plataforma para compartilhamento de conteúdos relacionados à cantora, interação com outros usuários e mostrar se gostaram do que outros publicaram.

A iniciativa vem apoiada na grande popularidade de Lady Gaga na internet. São nada menos que 19 milhões de seguidores no Twitter e 47 milhões no Facebook.