“Faça da internet um lugar melhor. Use um navegador melhor”. Com esses dizeres, a loja virtual Kogan, da Austrália, anunciou que irá cobrar uma taxa de 7% dos clientes que comprarem usando o navegador Internet Explorer 7, da Microsoft

O motivo: apenas 3% dos clientes usam a versão desatualizada do navegador – o mais atual é o Intsrnet Explorer 9. “O tempo gasto em fazer com que a página fosse visualizada normalmente no Internet Explorer 7 foi o mesmo utilizado no desenvolvimento para o Chrome, Safari e o Firefox juntos”, disse o dono do serviço, Ruslan Kogan.

Com a medida, a loja espera encorajar seus frequentadores a atualizar ou trocar o navegador.

Via UOL