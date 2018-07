Lembram que postei aqui na segunda-feira sobre o tênis Superstar, da Adidas, misturado com logo e cor do Facebook? Pois o blog Moda, aqui do Estadão, publicou fotos de tênis nerds de outro designer: Daniel Reese. Ele, porém, usa tênis clássicos da Nike – a comparação é inevitável, desculpem: aqueles iguais aos dos meninos do Restart.

Viu os tênis que ele customizou com cores e desenhos do Twitter? Eu, particularmente, não gostei. Prefiro o do Facebook. Daniel também faz tênis com outros ícones da cultura nerd. Dá uma olhada aí embaixo: tem do Google, do Super Mario. Todos estão à venda. É só acessar o site dele.

O que achou? Usaria? Qual seu predileto?