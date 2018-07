Da noite de sexta-feira para este sábado, o Facebook do Estadão começou a receber comentários e mensagens de estrangeiros, em inglês, interessados na cobertura dos protestos contra o aumento nas tarifas dos transportes que estão ocorrendo no Brasil. Entre estes, três mensagens de apoio escritas por manifestantes da Turquia, que ocupam a Praça Taksim em protesto contra obras do governo.

Reproduzo abaixo:

“Solidariedade da Turquia, irmãos e irmãs. Não deixem que calem a voz de vocês”

“Apoiamos vocês na Turquia”

“Resistam! Resistindo, venceremos!”