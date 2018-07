No amor, Mark Zuckerberg teve sorte. Se casou em 2012. Mas, financeiramente, o ano não trouxe boas notícias para o criador do Facebook. Ele perdeu R$ 8,5 bilhões de sua fortuna, despencando da 35ª para a 66ª posição no ranking dos bilionários mais ricos do mundo, feito pela revista Forbes. Agora, ele tem “só” R$ 26 bilhões.

Veja ranking sobre os dez maiores bilionários da tecnologia.

Foto: Reprodução