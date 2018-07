Ele não precisa mais de dinheiro? Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, vai ganhar um salário minúsculo a partir de 2013: US$ 1 por ano. Se fosse no Brasil, seria algo em torno de R$ 1,70 na cotação desta quarta-feira, o suficiente para comprar um chocolate ou pouco mais de uma dúzia de balas.

A informação foi divulgada no relatório para o início da oferta de ações (IPO) da rede social, que começou agora. Isso representa uma diminuição de US$ 499.999 no salário anual que ele ganhou no ano passado.

Tadinho? Nada. Se a oferta de ações der certo, seu patrimônio pessoal pode chegar a US$ 28 bilhões.

Via IDGNow