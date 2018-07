Alguns leitores disseram que exagerei quando disse que o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, está virando um ícone pop só porque abriu sua casa para a TV. Então lá vai mais uma: ele virou personagem dos ‘Simpsons’, em episódio que foi ao ar ontem nos EUA.

Na série, Lisa vai a uma feira sobre educação e, lá, encontra do nada o criador do Facebook, num stand com o logo da rede social. Ela pergunta a Mark a importância da educação para a vida. O executivo do desenho, dublado pelo da vida real, afirma que largou a universidade. Veja vídeo abaixo:

Aproveitando que estamos falando de Mark Zuckerberg, o filme sobre a vida dele, ‘The Social Network’, liderou as bilheterias nos EUA neste final de semana, quando estreou. O filme, que está em cartaz em 2,8 mil salas, faturou US$ 23 milhões. Por aqui, a produção chega em dezembro.