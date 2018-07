A mulherada fica mais tempo navegando por Twitter, Orkut e Facebook do que os homens no Brasil. Por semana, elas passam sete horas. Eles, só seis. O resultado vem do estudo Digital Life, feito pela TNS.

A pesquisa também mostra que o brasileiro tem, em média, 231 amigos virtuais. Para 17% dos internautas brazucas, a atividade mais importante na rede é acessar redes sociais. E outro dado interessante: 39,2% acessa pelo celular.

Agora o que eu queria saber mesmo: por que as mulheres acessam mais do que os homens? Palpites? Mandem ver aí embaixo =)