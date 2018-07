Recebi uma pesquisa interessante hoje que mostra o Brasil como o 10º país do mundo em penetração de redes sociais. No Brasil, 87% dos internautas navegam por sites como Orkut, Facebook e Twitter. E, de acordo com o estudo, 20% da população brasileira pensa em entrar nesses serviços num futuro próximo, o que permitiria a continuidade do crescimento. A pesquisa é do Ibope Inteligência em parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN).

Os países com maior penetração que o Brasil em redes sociais foram Índia, que lidera o ranking (100% dos internautas indianos visitam redes sociais), seguida por Sérvia, Coréia do Sul, Rússia, Espanha, China, Turquia, Romênia e Itália.

Alguns outros dados relativos ao Brasil chamam a atenção. Que os internautas usam as redes para falar com amigos, isso é obvio. Pela pesquisa, 83% diz que está lá por questões pessoais. O que é interessante é a quantidade de usuários que estão lá por motivos profissionais: 33%, valor maior do que a média mundial da pesquisa (feita em 27 países), que é de 25%.

E para que as pessoas usam as redes? Segundo a pesquisa:

– 98% para mensagens/navegar

– 76% para conversar

– 76% para atualizar o próprio perfil