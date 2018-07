O Twitter foi tomado pelo medo e busca de informações sobre a onda de ataques no Rio. Nas últimas 24 horas, quando se intensificaram as ações do Bope, nada menos que 411 mil tweets foram feitos com a palavra “Rio”. Esse número siginifica 13% de todos os posts feitos mencionando a cidade nos últimos 30 dias.

Desde quinta-feira, a grande maioria dos termos na lista dos mais falados na rede no Brasil é dedicada ao assunto. Em destaque, o pedido de ‘Paz no Rio’, pela hashtag #paznorio. Nada menos do que 47 mil tweets já foram feitos com ela, que já está há 26 horas ininterruptas na lista de trending topics. Aderiram ao movimento, além da massa de anônimos, celebridades que fazem barulho na rede e até fã-clubes dessas celebridades.

O humorista Hélio de La Peña postou que “o problema do Rio é que…se fosse um problema só, tava ótimo”. No fim, colocou #paznorio. A cantora Bebel Gilberto retweetou: “give peace a chance” (dê uma chance à paz, em português). O vocalista da banda Restart, Pe Lanza, disse que sabe que ficará tudo bem.

O Fã-clube do Programa Pânico, da Rede TV, colocou uma palavra de ordem: “Lembre-se: pode começar no Rio e acabar no Estado aonde você mora. Então, respeite!”. O fã-clube do Bon Jovi no Brasil postou a frase do ídolo: “E se eu pudesse ter um sonho realizado, eu desejaria que houvesse paz e harmonia”.

Os anônimos, que formam a grande massa do Twitter, também contribuíram para deixar a hashtag #paznorio no topo por tanto tempo. “Pelo menos nesse momento nos unimos. Tds com um só pensamento: #PAZnoRIO”, twittou @saratorello_tm. “Vamos fazer uma corrente positiva enviando boas vibrações”, postou @euvourt. “Só espero que meus amigos que moram no RJ continuem bem e desejo de coração que esse estado de guerra civil tenha um fim!”, mandou @annacarneiro.

Entre os termos mais falados na lista do Twitter, Bope, em referência ao Batalhão de Operações Especiais que atua no Rio, é o que está mais tempo. Nada menos do que 25 horas sem parar. Também estão há mais de 13 horas: Rio, Vila Cruzeiro e Marinha. Veja gráfico abaixo:

*Números atualizados às 14h15