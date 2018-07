Pessoal, estamos chegando a 100 mil seguidores no Twitter @estadao. Pela nossa conversa diária, alcançamos o posto de Twitter mais relevante de imprensa brasileira. O que significa? Temos o maior número de menções por seguidor – o @estadao é o único com mais menções mensais do que followers. Não sei se todos sabem, mas sou o responsável por ele, bem como de toda a parte de mídias sociais do estadão.com.br.

Já fizemos essa discussão de relação uma vez, mas acho que vale novamente. Como o número de seguidores está crescendo muito, há muitas sugestões, elogios e críticas que não conseguimos responder pelo Twitter. Não queremos poluir a timeline de vocês. Mas, ao mesmo tempo, queremos saber o que vocês pensam para construírmos juntos nosso Twitter. Até agora foi assim e queremos que continue assim. Viramos uma coumidade que conversa e sou muito orgulhoso disso.

Por isso, o campo de comentários aí embaixo está à disposição de vocês: O que está faltando? O que vocês gostam? O que devemos mudar? Soltem o verbo. Vou ler e responder o que vocês postarem.

Vamos lá?