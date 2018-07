Pessoal, sou o responsável pelo Twitter @estadao. Conversamos bastante por lá – na maioria das vezes, sou eu que seleciono as notícias e respondo a vocês… hehe. Hoje, começou uma polêmica com relação a não respondermos críticas no Twitter. Eu publiquei por lá que respondemos quando temos o que responder.

Da mesma forma que não temos como dar RT em todos os elogios, não temos como dar RT em todas as críticas. Fazemos isso de vez em quando, porque não queremos lotar a timeline de vocês com conversas paralelas.

Por conta disso, estou abrindo o campo de comentários aqui. Vamos discutir a relação? O que vocês gostam e não gostam no Twitter @estadao? Digam que vou respondê-los. Provoquem… Também vou provocá-los aí embaixo.

A ideia é construirmos cada vez mais um ambiente bacana de conversas e divulgação de informações, o qual tem sido até agora. Com a ajuda de vocês, sabendo o que vocês gostam ou não, fica muito mais fácil.

Só para vocês saberem: por essa proximidade que criamos, os seguidores do @estadao são os mais participativos entre os Twitters da imprensa no Brasil. Fizemos essa conta.

Bem, mandem ver aí embaixo =)