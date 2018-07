O Orkut ainda é rei absoluto no quesito redes sociais no Brasil. Estar numa rede social é estar no Orkut para 91% das pessoas, aponta estudo que o Ibope Mídia divulgou sobre o perfil do brasileiro nas redes sociais.

Pela pesquisa, entretanto, embora seja gigante, a rede social do Google já dá sinais de cansaço: 50% dos usuários acessam menos hoje do que quando entraram. E esse público que está deixando o Orkut um tanto de lado – mas não o abandonou – é principalmente da classe A (56%) e com idade entre 20 e 24 anos (58%).

Nesse cenário, Facebook e Twitter estão ainda bem longe de ganhar a maioria. Do total de internautas que usam redes sociais, 14% estão na primeira. E 13%, na segunda.

Os números ainda trazem um dado interessante: entre as pessoas conectadas às redes sociais, 29% ‘não imagina a vida’ sem elas. Essa paixão cresce entre os jovens (37%) e cai entre os adultos com mais de 40 anos (22%). Para 37%, as redes são acessadas mais de uma vez por dia. Só 9% acessam uma ou duas vezes por mês.

Por fim, Florianópolis é a cidade brasileira em que mais se acessa redes sociais, com 82% dos internautas conectados, seguido por Salvador (77%) e Rio de Janeiro (74%).

Veja abaixo slides com mais dados interessantes do estudo: