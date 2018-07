O Orkut está morrendo no Brasil? Nem perto, por um estudo da agência de publicidade F/Nazca. Embora o Facebook já tenha passado da metade de usuários do Orkut no Brasil, nada menos do que 80% dos brasileiros preferem a velha e conhecida rede social do Google. O Facebook fica com apenas 14%.

Um dado ainda mais interessante: 7 em 10 internautas brasileiros passam a maior parte do tempo deles na web no Orkut. E só 16% dos ‘orkuteiros’ também estão no Facebook. Por outro lado, 92% dos brasileiros que estão no Facebook também acessam o Orkut.

Ressalva válida: a pesquisa, divulgada no fim de maio, foi feita entre novembro e dezembro do ano passado. Ou seja, o mundo das redes sociais é muito dinâmico. Em seis meses, muita coisa pode já estar diferente.