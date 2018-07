Está lá no blog do Orkut. Um carioca de 21 anos afirma ter passado em primeiro lugar no vestibular com a ajuda da rede social do Google. Renan Barros entrou em Engenharia de Produção na Universidade Federal Fluminense e diz que uma comunidade com 16 mil membros tirou o atraso nos seus estudos.

“Comecei a postar algumas dúvidas e elas eram respondidas rápida e corretamente. Com o passar do tempo, eu comecei a responder as dúvidas dos outros participantes da comunidade, argumentando sobre as respostas de algumas questões. Aprendi a resolver várias dúvidas de forma eficiente”, diz.

Renan passou no vestibular. “Só consegui ser o primeiro colocado porque contei com a ajuda da comunidade”, diz ele, que continua a frequentar a rede, agora para ajudar. “Atualmente eu respondo dúvidas relacionadas ao Ensino Superior (cálculo, álgebra linear, Resistência de Materiais, etc).”