Sucesso só no Brasil, e crescendo bem menos que o Facebook, o Orkut resolveu dar uma repaginada no visual. A última grande mudança foi em 2009, quando a rede social do Google já buscou se aproximar do layout do Facebook. Agora, a empresa diz que se baseou nas opiniões dos usuários para dar um banho de loja no serviço.

Se for por esse critério, os usuários do Orkut procuram um site igual ao… Facebook. Vejam só: o Orkut anunciou que terá fotos maiores no avatar. Como no Facebook. O Orkut terá menu lateral para acessar fotos, vídeos, etc. Como no Facebook. Ah, agora as fotos dos álbuns poderão ser exibidas em tela cheia. E não é que o Facebook já tem isso?

Comparem por si mesmos:

O novo Orkut deve começar a ser disponibilizado aos usuários gradualmente, em duas semanas.