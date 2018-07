O Facebook consolidou a sua liderança no Brasil. E o Orkut consolidou a sua decadência. Estudo da Experian Hitwise aponta que a rede de Mark Zuckerberg é a favorita de mais da metade dos internautas brasileiros: 54,99% – contra 18,24% no ano passado. E o Orkut, a rede social do Google, passou de queridinha dos brasileiros, com 44% em 2011, para apenas 12,42%.

Veja a lista das redes mais usadas no País:

1) Facebook: 54,99%

2) YouTube: 17,92%

3) Orkut: 12,42%

4) Windows Live Home: 2,41%

5) Twitter (2,29%)

6) Yahoo! Respostas: 1,70%

7) Badoo: 1,55%

8 ) Google+: 1,17%

9) Bate-Papo UOL: 1,10%

10) Tumblr: 0,31%

Via IDGNow