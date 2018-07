O Orkut não morreu. É usado por nada menos do que 70% dos internautas no Brasil. Mas não cresce mais de forma significativa. Está estagnado há um ano, revela um estudo divulgado hoje pela ComScore. O Facebook, por outro lado, dá sinais de fôlego. Em um ano, cresceu 159%. Hoje é usado por 40% dos internautas brasucas. Há 4 meses, quando acentuou sua curva de crescimento por aqui, eram só 27%.

O fenômeno é interessante. Em todo o mundo, o Facebook ‘roubou’ os usuários de outras redes, que perderam relevância. Mas aqui, embora cresça, mantém o Orkut inabalável. O ComScore explica que os brasileiros não saem do Orkut, mas estão dispostos a usar uma segunda rede. E o Facebook foi o escolhido.

Olhem este gráfico que a Veja publicou:

Outra coisa interessante que o estudo aponta: o vilão do Orkut hoje é claramente o Facebook. O Twitter cresceu muito pouco em usuários durante um ano. Estava empatado com o Facebook em 17,5% em março de 2010. Enquanto o Facebook chega a 40% agora, o Twitter está com 21,8%.