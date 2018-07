O Google anunciou hoje um novo logotipo para o conhecido Orkut, que já tem sete anos. Segundo post no blog da empresa, a ideia é ‘refletir a atual cara do Orkut’, com uma identidade visual mais ‘moderna’, ‘encorpada’ e ‘ousada’.

Veja como ficou:

Agora compare com a antiga:

O que achou?

Atualização: Interessante a comparação entre o novo logo do Orkut e o das Lojas Marisa, feita pelos internautas que comentaram aqui no blog. Lembra mesmo, concordam?