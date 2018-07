Brincadeira? Um usuário do Facebook criou uma página para convencer a esposa a dar o nome que ele quer ao filho: Jaspion.

O trato é o seguinte: se conseguir que 1 milhão de pessoas “curtam” a página, o nome fica: “Minha esposa acha que é impossível obter 1 milhão e CONCORDOU com este desafio. Quem será que vai ganhar? JASPION ou ESPOSA? Me ajudem.”

A página é esta.

Atualização em 27/06: Em menos de 24 horas, o número de pessoas que ‘curtiram’ saltou de 900 para quase 100 mil.

Via Garotas Geeks

Atualização: Dica do leitor Laercio nos comentários. Outro pai também quer alcançar 1 milhão no Facebook para convencer a esposa sobre o nome do bebê. Mas em vez de Jaspion, quer Megatron. Já passou dos 400 mil. A página é esta.