Pirataria diminui as vendas? Com o autor Adam Mansbach foi o contrário. Seu ‘livro de ninar para adultos’, Go the Fuck to Sleep, caiu na rede antes de ir para as livrarias, em formato PDF, gerando burburinho entre os leitores de língua inglesa.

Para surpresa da editora, mesmo um mês antes de ser lançado, o livro já conquistou o primeiro lugar em vendas (neste caso, em pré-vendas) na Amazon, a maior varejista da internet. O sucesso já é tanto que o autor já assinou contrato com a Fox e o livro deve virar filme.

Via Veja