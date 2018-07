Já há algum tempo usuários do Twitter reclamam que o site tem problemas: sai fora do ar com frequência cada vez maior, os recursos param de funcionar. O blogueiro Robert Scoble, do conceituado Scobleizer, aponta alguns dos motivos. Citando fontes entre empregados, investidores e parceiros da rede de microblogging, ele faz o diagnóstico: “Twitter é uma bagunça. E não cheira bem.”

Tudo começa com um site que cresceu muito rápido, diz ele. Contratações às pressas foram feitas para suprir a demanda. E funcionários despreparados entraram na empresa. O Twitter, inclusive, acaba de demitir quatro. Junte a isso uma cultura de uma empresa que não dá liberdade aos subordinados para dar ideias – isso está mudando, conta Robert. Pronto, temos um serviço estagnado.

Os responsáveis por inovar, para piorar, ainda não costumam usar o Twitter com frequência, diz o blogueiro. “Muitos não seguem muitas pessoas, não twittam com frequência, não interagem com pessoas. Esses são os atributos das pessoas que criarão novos recursos.”

Outro problema: o Twitter ainda não sabe o que quer ser. Quando entrevistei em 2009 Jack Dorsey, criador e atual chefão do serviço, ela havia me dito exatamente isso. Que a empresa estava observando os usuários para descobrir o que viraria o site. Passaram-se dois anos, 200 milhões de usuários foram alcançados, e os responsáveis pelo Twitter ainda não sabem o que é o Twitter.

“Parceiros reclamam que o Twitter não sabe o que quer ser e não tem um histórico consistente sobre como proceder com as parcerias. Isso é problema de gerenciamento e sei que Jack Dorsey terá de lidar com isso”, diz Robert em seu post.