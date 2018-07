Antes de qualquer bate-papo, há que se fazer as apresentações, certo?

Então, muito prazer. Meu nome é Rodrigo Martins. Sou editor de mídias sociais do Estadão. Meu trabalho é ficar o dia inteiro em Twitter, Facebook e Orkut pesquisando tendências e publicando os destaques do noticiário no Twitter e no Facebook do Estadão, além de auxiliar os jornalistas da casa a publicarem também.

Minha intenção aqui neste espaço é falar de mídias sociais. Tudo aqui ainda está em construção, ou seja, qualquer ideia será muito bem-vinda. O objetivo principal é um só: mídias sociais pressupõem conversa, certo? Então, quero estabelecer um canal de diálogo com leitores-publicadores, para que tenhamos um ambiente de discussão. Quase uma mesa de bar, se é que me entendem.

Então, agora é com vocês. Eu já me apresentei. Quem será o próximo?