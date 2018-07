Proeza. Rafinha Bastos, além de ganhar nesta quinta-feira uma entrevista no The New York Times, fez o jornal norte-americano, que é o mais importante do mundo, twittar em português.

Na entrevista, o jornal diz que Rafinha é o twitteiro mais influente do mundo. “Todo esse sucesso impulsionado por sua entusiasmada adesão à internet e à mídia social”, completa.