O uso de redes sociais por pessoas com mais de 50 anos quase dobrou nos EUA, aponta estudo da Pew Internet divulgado nesta sexta-feira. Segundo relatório, entre o público de 50 a 64 anos, sites como Facebook e LinkedIn são usados hoje por 47% dos internautas ativos. Já entre o público com mais de 65 anos, esses serviços são adotados por 26%.

Embora os números não sejam comparáveis ao público de 18 a 29 anos (86%), que continua a ser o principal grupo que utiliza redes sociais, mostra que internautas com mais de 50 anos são, hoje, o grupo que mais cresce nesses serviços. Pelo estudo, em um ano, o número de usuários com idades entre 18 e 29 anos cresceu 13%. Já, entre 50 e 64 anos, 88%. E com mais de 60, 100%.

E o Twitter?

A pesquisa também trouxe um outro dado interessante: se Facebook, MySpace e cia. já estão se tornando populares entre internautas com mais de 50 anos, o Twitter ainda não pegou de fato. Só 11% dos internautas entre 50 e 64 anos usaram o serviço, que foi adotado apenas por 5% dos que possuem mais de 60 anos.