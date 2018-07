Quer encontrar no Twitter amigos ou desconhecidos que tenham o mesmo gosto que você? O Twitter lançou hoje uma ferramenta bacaninha de sugestões de pessoas para seguir. É muito parecida com a do Facebook. Ela analisa os seguidores das pessoas que você segue. E, a partir daí, sugere aqueles perfis que forem mais populares entre seus seguidores.

O recurso ainda não está disponível para todo mundo. No meu Twitter pessoal, ainda não chegou. Mas no do Estadão, está lá.

Logo que você faz o login, aparece no canto superior direito uma janelinha com sugestões de “Who to follow” (Quem seguir). Clicando-se em em “view all”, aparecem 20 sugestões de perfis para seguir em um novo menu que o Twitter lançou hoje, o “Suggestions For You” (Sugestões para você). As opções que a ferramenta trouxe foram basicamente de amigos de perfis que o @estadao segue ou colocou em listas.

Além disso, ao seguir uma pessoa, recebe-se automaticamente sugestões de perfis relacionados.