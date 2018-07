Rafinha Bastos continua em evidência. Após divulgarem um estudo que o apontava mais influente no Twitter que Obama, a respeitada Wired publicou em seu site uma entrevista com o comediante.

O repórter queria saber quem era Rafinha Bastos, o que o fez ter sucesso, etc. Mas o que chamou atenção – e está até no título original do site: Rafinha diz ganhar US$ 4 mil por tweet promocional que faz. Empresas o contratam para aproveitar seus cerca de 2 mil retweets por post.

Vejam trechos:

Pepsi, por exemplo. Eles chegam e dizem: ‘Temos uma nova campanha sobre a frase ‘Pode ser’. Muitas vezes você vai a um restaurante, pede uma Coca-Cola e o garçom diz: ‘Só temos Pepsi’. E você diz: ‘Pode ser’.

Então eu uso a frase para fazer uma brincadeira. Eu twitto algo como ‘Você chega em casa, escuta sua esposa gemendo no quarto. Você está no ponto de ficar bravo, e ela está na cama com uma loura linda… ‘Pode ser’… Algo assim. Faço com que dialogue com a campanha.

As pessoas entendem que você tem de fazer coisas na web por dinheiro. Eu explico às vezes. Digo que eu sou louco por dinheiro e as pessoas ficam OK com isso contanto que você seja real. Isso é o que importa.

Você precisa ser real com eles. Não posso fazer sempre ou as pessoas não irão escutar, mas se a brincadeira é engraçada e não faço isso muito, as pessoas riem e esperam para ver a próxima.