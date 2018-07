“Xingar muito no Twitter” virou frase feita na rede. E na hora de reclamar seus direitos de consumidor, é a melhor saída. Por que? As empresas não querem ter suas imagens arranhadas. Se você ligar no 0800, só você, o atendente e a empresa saberão. Ídem no Procon.

No Twitter e no Facebook, por outro lado, a reclamação se espalha entre seus amigos e estranhos. E as empresas saem correndo para resolver o problema para não correr risco de perder clientes.

A Folha publicou o tempo médio de resposta pelas redes sociais e nos canais tradicionais. Espantem-se: quem reclama pelo Twitter, tem resposta até 8,4 mil vezes mais rápida do que pelo Procon. Pelo Facebook, até 1,4 mil. Vamos à tabela:

– Twitter: resposta entre 5 min. e 2 horas; resolução do problema em até 24h

– Facebook: resposta entre 30 min e 6 horas; resolução em até 24h

– Chat: resposta em até 5 dias úteis; resolução em mais de 5 dias úteis

– 0800: resposta em até 5 dias úteis; resolução em mais de 5 dias úteis

– Procon: resposta em até 1 mês; sem prazo para resolução