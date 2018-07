Tem rede social para tudo hoje, né? Pois uma nova acaba de desembarcar no Brasil. Após trabalhar num site para mulheres encontrarem homens ricos, a brasileira Laís Ranna, que mora nos EUA, veio ao País para lançar um serviço para encontrar amantes.

A rede social Ohhtel, já presente nos EUA, é um local para encontrar alguém para colocar um “chifre” em namorado, namorada, marido, esposa… Laís defende a prática, dizendo que salva relacionamentos:

“É uma opção ao divórcio. Se a pessoa está em um casamento de longo prazo e o parceiro perdeu o interesse sexual, ela tem três escolhas: continuar casada numa vida de castidade; um divórcio, dividindo filhos, bens etc. ou procurar sexo em outro lugar. É aí que a gente entra, oferecendo uma maneira mais discreta e segura”, disse à Folha.

Segundo estudo feito pelo site antes de abrir a versão brasileira, nada menos do que 15 milhões de brasileiros estão num casamento sem sexo.

A executiva diz que há segurança no serviço. Dados pessoais e fotos só são visualizadas por usuários que tiverem autorização. E o pagamento – homens têm de desenbolsar R$ 60 – não é discriminado na fatura do cartão de crédito. Mas cuidado, nem Laís garante 100%: “Quando se trata de internet as garantias são sempre muito vagas.”