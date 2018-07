Uma banda carioca chamada F292 está uma fera com o Restart. Pela Twitcam, o vocalista dos coloridos, Pe Lanza, disse que não tocaria uma música do F292 porque “nunca tinha ouvido falar do tal grupo e não tocaria música ruim”

Em entrevista ao Globo, Rafael Ferreira Neves, vocalista do F292, critica o grupo: “Aquelas roupas coloridas que eles querem que os fãs usem são só marketing. Os músicos não usam as peças no dia a dia, porque sabem que seriam humilhados na rua, mas vendem para ganhar dinheiro. A música acaba ficando de lado”

E manda um recado para Pe Lanza: “Roupas não fazem músicas. Você não deve cantar o que você veste, você tem que cantar o que você vive.”