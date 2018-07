Ele venceu o VMB como “Webstar” de 2010. Em seu Twitter – com 774 mil seguidores – ele se apresenta (brincando) como ‘cover da Kelly Key e cantor de Sertanejo Universitário’. Mas além de ser figurinha fácil entre os mais clicados e retwittados do Migre.Me, Felipe Neto causa polêmica mesmo é com os vídeos que publica semanalmente no YouTube.

Seu canal no site de vídeos do Google já teve 9 milhões de visualizações . O que ele publica lá? “Vídeos comentando sobre assuntos diversos através de um personagem irritado com tudo”, conta.

Ele participou por e-mail da série ‘Sabatina’ que estou fazendo neste blog. A primeira entrevista foi com Danilo Gentili. Felipe, agora, responde às mesmas cinco perguntas:

Onde você publica? Por que escolheu esse(s) serviço(s)?

Publico no Youtube. Escolhi por ser o maior portal de vídeos do mundo, embora eu goste muito do Videolog também.

Por que você publica?

Porque sinto imenso prazer em criar e publicar.

Quando e o quê você publica?

Semanalmente, vídeos comentando sobre assuntos diversos através de um personagem irritado com tudo.

Quem são seus seguidores/leitores? Como chegaram a você? Você conversa com eles?

Não faço a menor ideia de quem são e como chegaram. A comunicação que temos se dá pelo Twitter, onde leio bastante coisa.

Para que servem as mídias sociais?

Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar.

