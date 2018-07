Ele tem uma legião de 1,1 milhão de seguidores no Twitter. Repórter do CQC e ator de stand-up comedy. Danilo Gentili está nas redes sociais para divulgar seu trabalho. E, lógico, contar piada. “Publico sempre que uma ideia aparece em alguma escala divertida e para chamar o pessoal para ver meu show.” E por que as pessoas o seguem? “Deve ser para ler besteiras sem utilidade”, brinca.

Na entrevista abaixo, Danilo respondeu a cinco perguntas sobre a relação dele com as mídias sociais. É a estreia aqui no blog da série ‘Sabatina’. Toda quinta, este espaço trará uma entrevista com alguém que se destaque na conversa com internautas em Twitter, Facebook, Orkut, blog, Flickr, YouTube, etc., etc. A graça: as perguntas serão sempre as mesmas. O que mudará serão as respostas de diferentes perfis para as mesmas questões.

Danilo, onde você publica? Por que escolheu esse(s) serviço(s)?

Publico no Twitter porque ele é a ferramenta mais dinâmica hoje na internet. Ele me aproxima do público, permite que o público conheça onde e quando vou estar fazendo show e permite uma interação rápida com quem me segue.

Por que você publica?

Publico às vezes por impulso, outras para tornar algum trabalho conhecido. Às vezes publico para prestigiar algo legal que vi na net ou comentário que acho divertido de algum seguidor.

Quando e o quê você publica?

Publico piadas de momento, divulgação dos meus shows e de shows de amigos que me pedem. Publico sempre que uma ideia aparece em alguma escala divertida e para chamar o pessoal da região que estou indo para ver meu show.

Quem são seus seguidores/leitores? Como chegaram a você? Você conversa com eles?

Sei lá. São tantos. Vem cada um de um lado. Uns por indicação. Outros porque leram algo que gostaram. Outros porque sabem quem eu sou e entram no Twitter para me acompanhar. Conversar com todos é impossível, mas às vezes um comentário acima da média merece uma resposta!

Para que servem as mídias sociais?

Para mim servem para divulgação e manutenção do meu trabalho. Para os que me seguem não sei… Deve ser para ler besteiras sem utilidade.

