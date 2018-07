O criador e protagonista do seriado ‘Chaves’ e ‘Chapolin’ criou sua conta no Twitter no último sábado. Em 2 dias, a conta de Roberto Bolaños, @ChespiritoRGB, já tem nada menos que 232 mil seguidores.

O ator já fez 16 tweets. No primeiro, soltou um bordão do Chapolin: ‘Olá, sou Chespirito, tenho 82 anos e esta é a primeira vez que twitto. Estou debutando. Sigam-me os bons!”.

Via Info