O @estadao entrou na corrida para o The Shorty Awards, um dos prêmios mundiais para twitteiros que mais bombaram no ano passado. Na edição 2011, acabamos de receber nossa primeira indicação pelo nosso seguidor @emersontrevisan, que votou na gente na categoria “melhor Twitter de notícias”.

Você também pode participar!!!! Se você curte a forma do @estadao fazer Twitter, com notícias postadas à mão e muita conversa, que tal indicar a gente também? O período de indicações vai até o fim deste mês. Depois, um júri irá avaliar entre os mais bem colocados qual será o vencedor.

Votar é bem simples. Você vai até http://shortyawards.com/estadao. Há um campo chamado “Shorty Voting”. Abaixo, o texto: “I nominate @estadao for a Shorty Award in #news because…”. Após o “because”, você coloca, em inglês, o motivo pelo qual o @estadao deve ser indicado (atenção: é preciso colocar o motivo, sem ele, o voto não conta). Daí é só apertar “Tweet your vote!”. Um tweet será feito pela sua conta na rede de microblogging. Pronto.

Pessoal, agradeço desde já a todos os nossos fiéis seguidores…. E bora participar!!!!

Abs,

Rodrigo Martins

Editor de mídias sociais do @estadao