Um site de relacionamentos nos EUA quer arranjar namoradas e namorados para os presidiários e as presidiárias do país. E faz sucesso. O “Meet an Inmate” já teve mais de 10 milhões de acesso. A introdução na página: “Sabia que existem milhares de homens e mulheres reclusos na prisão, apenas esperando por alguém que os escreva e divida as experiências da vida?”

O site explica que, além de namoro, os usuários que não estão presos podem ser amigos dos detentos. Os presos não podem acessar a internet. Então, após escolher um perfil, os internautas são convidados a enviar cartas. “Peço que você trate os reclusos com dignidade e respeito. Afinal, essas pessoas são seres humanos, têm sentimentos, e muitos deles querem endireitar suas vidas! Faça um recluso solitário sorrir”, pede a página.

Via Extra

Foto: Casey Serin/Flickr/Creative Commons