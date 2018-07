Bizarro. Vi lá no BlueBus. O site do o Departamento de Controle e Prevençao de Doenças dos EUA, conhecido como CDC, tem um post que explica à população o que fazer em caso de ataques de zumbis. O post é este, mas, por conta do alto número de acessos, está difícil entrar.

Veja as instruções:

No caso de zumbis circulando pelas ruas, o CDC iria investigar o caso como qualquer outra doença, com assistência técnica para cidades, estados e parceiros internacionais que estivessem lidando com o problema. Essa assistência poderia incluir consultas, testes e análises em laboratórios, cuidados e gerenciamento dos pacientes infectados, rastreamento dos contatos e controle da infecçao.