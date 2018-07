Pessoal,

Sou o responsável por atualizar o Twitter do @estadao. E, nas segundas-feiras, neste blog, temos uma série sobre “eleições e mídias sociais”. Estava preparando um post sobre como colocar avatares de candidatos na foto do Twitter. E estava testando se funcionavam ou não. Acontece que acabei esquecendo de dar logout no Twitter do Estadão para testar. Como resultado, pareceu por alguns segundos que o jornal anunciava apoio a um dos candidatos.

Quero deixar bem claro que não foi isso. Foi um erro técnico. Além disso, estava testando os aplicativos em ordem de pesquisa eleitoral e, por isso, o primeiro foi o da candidata do PT. Isso, entretanto, não quer dizer preferência eleitoral. Apenas prática jornalística de ordenar as coisas para não privilegiar nenhum candidato.

Peço desculpas pelo erro, que, como muitos de vocês, também considero grave. E que isso não atrapalhe nossa conversa, que tem sido muito interessante.

Obrigado,

Rodrigo Martins

Editor de mídias sociais do Estadão