Solteiros estão solteiros pois faltam opções no mercado. É a opinião dos 265 “fãs’ do Estadão no Facebook que discutiram a seguinte questão nesta segunda-feira, Dia do Solteiro: “Não ter namorado ou namorada é vontade própria ou falta de opções no mercado?”

Vejam a nuvem de tags com as respostas (clique na imagem para ampliar). Além de dizer claramente que “faltam opções”, o solteiro diz que “quer” “encontrar” a “pessoa”, mas o “mercado” está difícil.

Justificativa comum para solteiros convictos, “liberdade” está bem pequeno na nuvem…