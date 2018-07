Uma campanha nas redes sociais quer convencer os internautas a consumir mais suco de laranja. A associação CitrusBR gastará R$ 2 milhões para fazer a bebida ganhar mercado ‘entre concorrentes’: ‘O suco tem de sair do café da manhã e ir para a tarde, para a noite. Ele tem de ser consumido por gente que está junto, em ambientes de confraternização e até na balada’, diz o presidente da associação, Christian Lohbauer, à Globo Rural.

E quem são esses concorrentes que ‘roubaram’ mercado que o suco de laranja quer reconquistar? ‘Os sucos em geral representam em torno de 5,5% do total do consumo de bebidas do mundo, 20% são águas, 20% são chás – os chineses tomam muito. Aí tem refrigerante, cervejas, lácteos.’