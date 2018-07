Querem acabar com ‘Powerpoints’ meigos, com criancinhas e/ou animais e GIFs animados. Ou aquelas apresentações entediantes em que o palestrante fica lendo um monte de tópicos enquanto a plateia já quase baba.

A Suíça ganhou nesta segunda-feira o ‘Partido Anti-Powerpoint’. A plataforma política é espantosa: o mundo perde nada menos do que 350 bilhões de euros com Powerpoints. É o valor do tempo gasto com o número de horas que somos obrigados a ficar vendo aquele monte de slides.

Segundo o partido, o Powerpoint é desnecessário em 95% dos casos. “Todo mundo reclama mas ninguém faz nada! PowerPoint é como uma doença contra a qual há remédios há muito tempo, mas que continuam sendo ignorados.”

O APPP quer se transformar no maior partido da Suíça, atingindo 33 mil membros. E quer participar das eleições já em outubro.

Veja manifesto:

Via O Globo